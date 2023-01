Nathan Nóbrega foi baleado próximo a uma academia na Rua Estevão de Carvalho, em Guadalupe - Reprodução / Redes sociais

Nathan Nóbrega foi baleado próximo a uma academia na Rua Estevão de Carvalho, em GuadalupeReprodução / Redes sociais

Publicado 28/01/2023 09:36

Rio - O estudante de design Nathan Nobrega de Almeida, de 22 anos, passou por uma cirurgia na noite desta sexta-feira (27) e está internado em estado estável no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ele foi baleado durante um intenso tiroteio no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.



De acordo com familiares, a bala perfurou o pulmão do jovem e ficou alojada perto do coração. Nathan foi atingido próximo a uma academia na Rua Estevão de Carvalho. Moradores da região o socorreram dentro do estabelecimento e, posteriormente, o encaminharam ao hospital.



Câmeras de segurança flagraram o momento em que o estudante é baleado e socorrido.

Jovem é baleado durante tiroteio no Complexo do Chapadão, em Guadalupe.



— Jornal O Dia (@jornalodia) January 27, 2023

A PM informou que uma equipe do 41º BPM (Irajá) foi acionada para retirar barricadas no bairro de Guadalupe. Ao chegar na região, os agentes foram atacados a tiros por criminosos que estava na parte alta da Comunidade do Gogó e houve confronto. Moradores das proximidades relataram que houve um intenso tiroteio.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Nathan pedem orações para a recuperação. "Deus está no controle, vamos orar para que Deus entre com providências. Tenho fé que ele vai ficar bom, em nome de Jesus", publicou uma amiga.