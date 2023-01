Jônata Pereira da Costa foi preso por roubo de carro no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Publicado 28/01/2023 11:31

Rio - Um homem identificado como Jônata Pereira da Costa, de 30 anos, foi preso após roubar um carro na madrugada deste sábado (28), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Conhecido como Chelsea, o bandido possui uma extensa ficha criminal: são 44 anotações por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, receptação e organização criminosa.

Por volta da 1h deste sábado, Jônata roubou o carro e os pertences de uma vítima na Avenida das Américas. Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados e começaram uma perseguição atrás do assaltante.

Ao perceber a aproximação, o suspeito atirou contra os agentes, que revidaram. Um dos tiros efetuados pelos policiais acertou a roda do carro, fazendo com que Jônata perdesse o controle do veículo e subisse em uma calçada. Em seguida, ele deixou o automóvel com as mãos para o alto e foi preso.

Com o assaltante, os agentes apreenderam uma pistola, munições e um bloqueador de sinais. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Chelsea chegou a ser preso em 2016 por porte ilegal de arma. Após cumprir a pena, ele deixou o presídio um ano e cinco meses depois.