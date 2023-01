Movimentação nas praias do Arpoador e Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste sábado (28) - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 28/01/2023 12:08

Rio - Os cariocas estão aproveitando as praias do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (28) mesmo com o céu nublado e previsão de chuva. Apesar disso, os termômetros permanecem altos na cidade e a temperatura pode chegar até os 34°C.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, o final de semana conta com um clima instável, mas temperaturas estáveis. Neste sábado, é previsto chuva entre a tarde e a noite, devido ao calor e à alta disponibilidade de umidade. A temperatura mínima é de 19ºC.