Lucas Blaz do Rosário foi preso em flagrante por agredir a ex-namorada em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 29/01/2023 12:42 | Atualizado 29/01/2023 15:48

Rio - Uma mulher de 19 anos foi agredida pelo ex-namorado e um grupo de pelo menos oito pessoas, na madrugada de sexta-feira (27), no bairro de Lagoinha, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Lucas Blaz do Rosário, que teve um relacionamento de três meses com a vítima, foi preso em flagrante por lesão corporal.

De acordo com a investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, a jovem estava em casa quando Lucas chegou acompanhado da atual namorada e das outras pessoas. Os agressores teriam descoberto uma suposta gravidez da vítima e foram à residência para "tirar satisfação", como relatou a mulher.

O ex-namorado sugeriu que ela abortasse o bebê. No entanto, a jovem se recusou, inclusive porque a gravidez não está confirmada. Os dois estão separados há cerca de 20 dias.

Em depoimento, ela contou que, após uma discussão, a atual companheira do rapaz começou agredi-la com tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. Em seguida, Lucas deu uma rasteira nela e a acertou com um chute na cabeça.

Os outros do grupo teriam a empurrado e derrubado no chão. Desses, ela conseguiu reconhecer seis pessoas, mas afirmou que havia ainda mais. A violência terminou quando o irmão da jovem apareceu e ameaçou chamar a polícia.

Após um trabalho de monitoramento da Deam de Nova Iguaçu, Lucas foi preso próximo ao trabalho, ainda na sexta-feira. A investigação segue em andamento e, caso a gravidez seja confirmada, o agressor poderá responder por outros crimes além da lesão corporal.