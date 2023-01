Quantidade de guarda-sóis na faixa de areia da Praia do Leme impressiona - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 29/01/2023 15:21

Rio - O carnaval ainda não chegou, mas os cariocas já estão aproveitando a intensa programação de ensaios e festas de blocos de carnaval de rua no Rio neste domingo (29). No último final de semana de janeiro, opções de lazer não faltam na cidade.



As praias também não ficaram de fora da curtição. Desde a manhã, as águas da Zona Sul ficaram lotadas de pessoas aproveitando o sol e o calor de verão. No Leme, a quantidade de guarda-sóis na faixa de areia impressiona.



E nem só de praia vive o carioca, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, diversas famílias e grupos de amigos aproveitaram o domingo de sol para passear, pedalar e até mesmo praticar alguns esportes pela região.

A programação carnavalesca começou cedo, às 10h da manhã, com o ensaio aberto do Sinfônica Ambulante que agitou o Aterro do Flamengo, na altura do Quiosque Zero Nove. O bloco de Niterói é famoso por tocas músicas brasileiras com arranjos próprios.Com concentração às 9h e início às 11h, o bloco Me Chama reuniu foliões na Praia da Barra, na altura do Posto 5, Zona Oeste da cidade, tocando muito pop com percussão baiana.Também às 11h, aconteceu o ensaio do bloco Céu na Terra, que toca marchinhas e músicas brasileiras tradicionais com metais e bateria e contou com o bloco Vem Cá Minha Flor como convidado. O evento foi na Fundição Progresso, no Centro.Já durante a tarde, acontece a semifinal da escolha do samba do bloco carnavalesco Xodó da Piedade, às 16h. A concentração foi marcada para ás 14h, na Rua Silvana, esquina com Mário Carpenter, em Piedade, Zona Norte.A Pedra do Sal, na Zona Portuária, recebe o ensaio aberto do Dinossauros Nacionais, que faz versões carnavalescas de clássicos do Rock brasileiro, a partir das 14h. No Largo dos Leão, no Humaitá, desfila o tradicional bloco Só Caminha, também às 14h.Com início às 16h, no Aterro do Flamengo, altura do bar Belmonte, o bloco Tambores de Olokun vai fazer um encontro com Batuquebato. Um dos blocos de maracatu mais tradicionais do Rio vai receber uma bateria que toca muito samba.Fechando a programação deste domingo, acontece o Universo Spanta, que é um festival de música, na Marina da Glória, que começou com ensaios do bloco Spanta Neném. O line up de hoje conta com nomes como Xande de Pilares, Pixote, Belo, Fundo de Quintal, Arlindinho e Leci Brandão.