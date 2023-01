Menino sofreu ferimentos no rosto e está internado em Araruama - Arquivo Pessoal

Publicado 29/01/2023 15:42

Rio - Um menino de 5 anos foi atacado por um pitbull no bairro de São Matheus, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio. Ele foi internado no Hospital Roberto Chabo, em Araruama, com ferimentos no rosto.

A criança foi submetida a uma cirurgia e, de acordo com a família, por causa do quadro complicado, poderá passar por outra.

O ataque ocorreu na última quinta-feira (26), por volta das 12h30. Segundo o Boletim de Ocorrência, havia outras crianças no local, no entanto, elas conseguiram fugir e só o menino foi ferido. O cão é de um canil administrado por um parente da vítima e teria se soltado.

Em depoimento, a família informou que não há grades de segurança no espaço e falta estrutura básica para que ele funcione corretamente. O dono do espaço chegou a culpar a criança de ter "provocado" o cachorro jogando pedras.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia) como lesão corporal e as investigações estão em andamento.