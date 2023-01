Vestígios do deslizamento ainda podiam ser vistos ontem, nas proximidades do Shopping Nova Iguaçu, na Baixada, onde maciço rochoso desabou - Pedro Ivo

Publicado 30/01/2023 17:21

Rio – O Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem até o dia 28 de fevereiro para apresentar ao governo do município um laudo técnico que comprove a estabilidade do maciço rochoso que cerca seu estacionamento. A estrutura sofreu um desabamento parcial devido às chuvas do último sábado (28), gerando preocupação apesar da falta de vítimas.

Uma equipe do Departamento de Recursos Minerais (DRM) do Governo do Estado realizou, nesta segunda-feira (30), nova vistoria no local, e corroborou com a análise preliminar da Defesa Civil. Segundo a coordenadora do Núcleo de Análise e Diagnóstico de Escorregamentos, Glauce Ibraim, a distância entre o maciço e a grade de proteção, de cerca de 65 metros, foi fundamental para que o parque de diversões montado no estacionamento não fosse atingido.

“A área de amortecimento foi muito bem dimensionada de acordo com a altura da encosta”, disse ela.

A geóloga também explicou que a instabilidade existente no local é natural e inerente a uma pedreira. Com a queda das pedras, que alcançaram aproximadamente metade da área de amortecimento, Glauce explica que será necessário avaliar qual a melhor solução para prevenir maiores transtornos em possíveis deslizamentos futuros.

“Existe agora um material mais instável na encosta. É preciso fazer um estudo para a possível remoção do material ou então o aumento da área de amortecimento”, comentou ela.

Vestígios do deslizamento ainda podem ser vistos nesta segunda-feira. Em imagens registradas, uma grande pilha de pedras aparece acompanhada por uma queda d’água.

Procurado, o Shopping Nova Iguaçu esclareceu que, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde deste sábado (28), registrou o rolamento de pedras no entorno do empreendimento, sem nenhum impacto à operação. "O shopping informa ainda que a Defesa Civil já atestou que a área afetada não oferece risco iminente por fazer parte de um perímetro de proteção isolado, respeitando todas as medidas de segurança necessárias", informou a nota.