Sala do cinema Cinemark, localizado em Botafogo, Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 30/01/2023 17:28 | Atualizado 30/01/2023 20:00

Rio - Após falso alarme de incêndio, uma cliente do cinema Cinemark de Botafogo, na Zona Sul do Rio, denunciou a falta de segurança e acessibilidade da unidade. O caso ocorreu neste sábado (28). De acordo com ela, sua mãe, de 74 anos, possui dificuldade de mobilidade e o local não tinha rampas para facilitar seu acesso aos assentos. Além desse desafio, todos que estavam na sala no dia tiveram dificuldades para achar a saída no escuro, após o alarme tocar.

De acordo com a profissional de audiovisual, que preferiu não se identificar, o local apresentava um elevador para cadeirantes, mas dentro de sua sala todos os acessos aos assentos eram através de escadas, o que dificultou a entrada de sua mãe.

"Tinha duas escadarias para entrar na sala de cinema. E lembro que eu olhei e pensei: 'caramba, não tem rampa?'. Quando olhei, era só escadaria", contou a cliente.

Apesar da dificuldade de acesso, segundo ela, o 'drama' teria começado após o alarme de incêndio ser acionado durante o filme.

"A estrutura não me parece estar correta para um perigo como esse. Eram poucos funcionários, o alarme foi duvidoso, a orientação para sair da sala não estava clara, não acenderam as luzes de emergência e não se abriu porta de saída imediatamente. Esse sinal ficou tocando quase uns 7 min e o filme continuou rolando. Muitos não entenderam o que estava acontecendo, se era emergência ou apenas um erro", revelou a cliente.

Ainda segundo a profissional de audiovisual, grande quantidade de pessoas ficaram aguardando no hall do cinema durante 15 min, esperando uma resposta de funcionários. Após o período, foi informado que alguém havia fumado em um dos banheiros, o que havia disparado os alarmes.

Depois de saber do alarme falso, a mulher voltou para sua sala de cinema e sua mãe informou que queria ir embora. "Ela se sentiu humilhada, com medo. Eu segurei a onda com ela, fiquei calma e fui conduzindo a situação como se nada tivesse acontecendo. Mas eu estava tremendo muito, tive taquicardia. Se fosse mesmo um incêndio, seriam 15 minutos de fogo sem ação coordenada", contou.

Procurado pelo DIA, o Cinemark informou que 'todas as salas do complexo Botafogo contam com poltronas identificadas para clientes com mobilidade reduzida, onde não é necessário o acesso por meio de escadas'. "A escolha das poltronas pode ser feita na hora da compra dos ingressos", disse.

"Sobre o alarme de incêndio, assim que os funcionários do cinema identificaram o som, as luzes das três salas foram acesas para que os clientes pudessem identificar a rota de fuga e foram evacuadas imediatamente com os clientes direcionados ao lobby. Os bombeiros também logo foram acionados e nenhum foco de incêndio foi identificado. Após a normalização do ocorrido, a Rede ofereceu novos ingressos, combos de pipoca e refrigerante aos clientes que puderam retornar às suas respectivas salas com as sessões reestabelecidas", completou a empresa, em nota.