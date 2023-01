Vans foram apreendidas em praias da Zona Oeste - Divulgação / Detro-RJ

Vans foram apreendidas em praias da Zona OesteDivulgação / Detro-RJ

Publicado 30/01/2023 17:49 | Atualizado 30/01/2023 17:53

Rio – O Detro-RJ apreendeu e multou, durante este fim de semana, cinco vans que realizavam transporte irregular nas praias do Recreio dos Bandeirantes e Barra de Guaratiba, ambas na Zona Oeste do Rio. As ações foram parte da Operação Verão, que fiscaliza veículos em toda a orla da cidade.

No sábado (28), no Recreio, três vans foram apreendidas com o apoio do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Já no domingo (29), duas que vinham de Petrópolis foram recolhidas em Barra de Guaratiba enquanto realizavam o transporte ilegal. Segundo os motoristas, a empresa proprietária cobrava uma mensalidade de cada passageiro para o uso contínuo do serviço.

A Operação Verão é uma iniciativa do Detro-RJ que visa fiscalizar veículos piratas e irregulares que se dirijam às regiões de praia da capital. Muitos dos veículos ficam parados em local proibido, impactando diretamente no trânsito da região.



Segundo o Detro-RJ, a operação é possível graças às informações do setor de inteligência, que detecta vans piratas e ônibus de fretamento sem registro de turismo nas regiões. Além de não possuírem permissão para transportar passageiros, os veículos não oferecem a segurança necessária aos usuários.