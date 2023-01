Na ação, os agentes apreenderam uma espingarda e duas facas - Divulgação

Na ação, os agentes apreenderam uma espingarda e duas facasDivulgação

Publicado 31/01/2023 10:48

Rio - Policiais militares do 31ºBPM prenderam, na manhã desta terça-feira (31), um homem com uma espingarda e duas facas na Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

O suspeito estava andando de bicicleta na comunidade César Maia, quando os agentes realizaram a abordagem. Junto com ele, foram apreendidos uma arma, duas facas, munições e uma lanterna.

A ocorrência está em andamento.