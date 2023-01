Governo quer estender contrato por mais um ano - Divulgação leitor

Governo quer estender contrato por mais um anoDivulgação leitor

Publicado 31/01/2023 12:05

Rio - O Governo do Estado do Rio e a concessionária CCR Barcas precisam que o Ministério Público aprove o acordo firmado entre as partes para dar continuidade à operação das barcas. O contrato se encerra no próximo dia 11. No tarde desta segunda-feira (30), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) participou de novo encontro sobre o reconhecimento de indenização e transição operacional. A reunião contou com a presença de promotores de Justiça com atribuição e de representantes da Secretaria de Estado de Transportes, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) e da Agetransp.



O acordo firmado entre o governo e a concessionária envolve cláusulas de reconhecimento de dívidas e de natureza econômico-financeira, valores alcançados em processos junto à Agetransp, a partir da reclamação da concessionária, buscando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Desde então, o Grupo de Apoio Especializado (GATE/MPRJ) foi acionado para auxiliar na análise dos cálculos que envolvem estes valores.

Durante a reunião, foi explicada a natureza dos valores, o motivo de existirem pagamentos além dos previstos em contrato e a previsão de termos aditivos ao que foi estabelecido. Houve a criação de um canal direto de comunicação entre técnicos do GATE/MPRJ, da Secretaria de Transportes e da Agetransp, para discutir a metodologia utilizada nos referidos cálculos.



Em paralelo, também houve manifestação dos representantes do Estado com o compromisso da continuidade do serviço. A PGE-RJ se posiciona no sentido de se firmar o acordo, mas apontou a necessidade da anuência do MPRJ em razão de uma ação civil pública, ajuizada pela 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, e que obteve a nulidade do contrato existente. A 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital tem inquérito instaurado para acompanhar possível descontinuidade do serviço e está atenta para adotar as medidas cabíveis para que não haja a interrupção do transporte aquaviário de passageiros. Também é alvo do inquérito o processo de seleção do novo prestador de serviço.



A Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (CEMEAR/MPRJ) vem atuando em auxílio às Promotorias de Justiça com atribuição para o caso, em constante diálogo com representantes da PGE-RJ, a fim de obter as informações necessárias para análise e compreensão dos termos do acordo pretendido, com a devida atenção à necessária continuidade da prestação do mencionado serviço público, sem prejuízo aos passageiros.