A jornalista Glória Maria, famosa por suas coberturas inesquecíveis, morreu nesta quinta-feira - TV Globo / Divulgação

A jornalista Glória Maria, famosa por suas coberturas inesquecíveis, morreu nesta quinta-feiraTV Globo / Divulgação

Publicado 02/02/2023 11:38





“Glória Maria era um nome forte do jornalismo brasileiro. Uma profissional que foi sinônimo de competência, talento e dedicação em tudo o que fez. Mas também não podemos deixar de exaltar a mulher Glória! Todos precisam saber da história da menina humilde, nascida no RJ, que com muita garra e determinação lutou contra o preconceito, as dificuldades, e alcançou lugares altos”, declarou Castro.



Castro ainda agradeceu a jornalista e prestou solidariedade à família e amigos. “Glória foi pioneira várias vezes, suas conquistas foram reflexo de uma alma persistente e curiosa que nunca temeu ganhar o mundo. Seu legado fica na história do jornalismo nacional. Obrigada por tudo, Glória! Deixo meu forte abraço para familiares, amigos e uma legião de fãs. O Governo do RJ decreta luto oficial!”, finalizou. Rio - O governador Cláudio Castro (PL) decretou, nesta quinta-feira (2), luto oficial no estado do Rio pela morte da jornalista Glória Maria . A apresentadora morreu em decorrência de um câncer, aos 73 anos, no Hospital Copa Star, na Zona Sul da cidade. Outras personalidades políticas também prestaram homenagens nas redes sociais e lamentaram o caso.“Glória Maria era um nome forte do jornalismo brasileiro. Uma profissional que foi sinônimo de competência, talento e dedicação em tudo o que fez. Mas também não podemos deixar de exaltar a mulher Glória! Todos precisam saber da história da menina humilde, nascida no RJ, que com muita garra e determinação lutou contra o preconceito, as dificuldades, e alcançou lugares altos”, declarou Castro.Castro ainda agradeceu a jornalista e prestou solidariedade à família e amigos. “Glória foi pioneira várias vezes, suas conquistas foram reflexo de uma alma persistente e curiosa que nunca temeu ganhar o mundo. Seu legado fica na história do jornalismo nacional. Obrigada por tudo, Glória! Deixo meu forte abraço para familiares, amigos e uma legião de fãs. O Governo do RJ decreta luto oficial!”, finalizou.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também lamentou a morte da apresentadora. "Que notícia triste! Jornalista de mão cheia, tendo passado por todo tipo de cobertura. Mulher à frente de seu tempo. Uma mãe exemplar de duas lindas meninas. Um ser humano com o coração do tamanho do mundo. O sorriso mais lindo do Brasil! Uma carioca apaixonada pelo Rio!", comentou.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que ela "deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras". Na publicação, Lula escreveu: "Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras".



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou a importância da jornalista como grande referência para mulheres negras sendo destaque na televisão. "Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência", escreveu.



De acordo com a Comunicação da TV Globo, o tratamento da jornalista contra o câncer deixou de fazer efeito nos últimos dias. "Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", diz a nota divulgada pela emissora.

No início de dezembro do ano passado, a jornalista foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. A previsão era de que ela voltasse ao trabalho este ano. Ícone do jornalismo, Glória Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho. Ela deixa duas filhas, Laura e Maria.