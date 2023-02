Vítima e suspeito foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso - Agência O Dia

Publicado 04/02/2023 10:08 | Atualizado 04/02/2023 10:56

Rio - A Polícia Civil investiga duas mortes durante um confronto entre criminosos e PMs na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, no início da noite desta sexta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, um homem apontado como suspeito e uma mulher, que passava pelo local, foram baleados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas no tiroteio.

O bando armado praticava assaltos na via, sentido Zona Oeste, quando disparou contra a viatura do Batalhão de Polícia de Choque (BPCq) que patrulhava a região. Os policiais reagiram ao ataque e houve confronto. Após o fim do tiroteio, os PMs encontraram o suspeito e as vítimas feridas.

O criminoso foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .32.

Outras três pessoas que passavam pelo local no momento ficaram feridas no confronto. Uma delas, uma mulher, ainda não identificada, também não sobreviveu.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que realizou perícia no local. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima fatal e dos feridos.