Livros foram entregues por equipe de agentes do programa Méier Presente no fim da tarde desta sexta-feira (3) - Divulgação

Publicado 04/02/2023 14:51

Rio - A equipe do Segurança Presente Méier fez uma doação de 2.500 livros ao projeto social Educa Lins, no Complexo do Lins, Zona Norte. A ação, que entregou o material às crianças nesta sexta-feira (3), foi fruto de uma parceria da operação com o programa RJ para Todos, do Governo do Estado.

De acordo com o Segurança Presente, os livros vão atender a mais de 30 crianças que recebem suporte educacional no projeto Educa Lins. A doação deve ajudar ainda na montagem de uma biblioteca no Morro do Encontro.

A entrega foi feita pelos próprios agentes do programa Segurança Presente, que interagiram com os pequenos durante a ação. Parte do valor usado na compra do material foi arrecadado pela equipe com moradores da região ao longo das últimas semanas.

Segundo o coordenador interino da base do Segurança Presente no Méier, Felipe Rodrigues, a leitura é uma importante ferramenta de transformação social.

"Como policial, foi muito gratificante contribuir para a para a educação através do policiamento do proximidade. E como cidadão e defensor da educação como ferramenta transformadora, foi emocionante ver o sorriso das crianças ao desvendar um novo mundo e aprender com os policiais lições que serão levadas por toda a vida", disse Felipe.