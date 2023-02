Vítima trabalhava como ambulante na Praia de Copacabana e descarregava Kombi com produtos quando foi atingida - Reprodução/Google Maps

Publicado 04/02/2023 12:48 | Atualizado 04/02/2023 13:00

Rio - Um ambulante foi morto a tiros durante uma confusão entre dois homens na porta de uma loja em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (4). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 19º BPM (Copacabana) foi acionada para o local na Rua Siqueira Campos onde encontraram Cláudio Veríssimo Freitas, de 44 anos, já sem vida. A Polícia Civil investiga o crime.

No local, os agentes foram informados de que um homem e um funcionário de um hortifruti se envolveram em uma briga, e a vítima baleada não tinha nada a ver com a confusão. Segundo relatos da internet, o autor dos disparos seria morador de uma comunidade no Morro dos Cabritos, que fica próximo ao local do crime.

O suposto autor dos disparos teria se desentendido com o segurança do sacolão, voltado para casa e buscado uma arma. O suspeito chegou no local para tirar satisfação, entrou em luta corporal com o funcionário e, no meio da confusão, sacou a arma e disparou.

Os tiros acertaram Cláudio, que descarregava Kombi no local e se preparava para trabalhar na Praia de Copacabana. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e a área foi isolada para perícia.

A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios investigam o caso. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e fazem diligências para identificar o autor do crime.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Cláudio.