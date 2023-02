Carnaval - Divulgação/Liesa

Publicado 07/02/2023 08:06

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) sorteou, na última segunda-feira (6), a localização dos 36 jurados que atuarão nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, nos dias 19 e 20 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, o Sambódromo.



A relação foi divulgada após os julgadores passarem por um curso de três dias na sede da liga. Eles foram orientados a respeito dos critérios que devem considerar ao atribuir notas de 9,0 a 10 para o desempenho das agremiações que desfilarão no domingo e na segunda-feira de carnaval.



Para o carnaval deste ano, o júri passou de 45 para 36 pessoas, com quatro deles para cada quesito: Evolução, Bateria, Harmonia, Comissão de frente, Fantasia, Enredo, Alegorias e adereços e Mestre-sala e porta-bandeira.

Os jurados vão atuar em quatro módulos: dois no final do setor 3, em dois andares; o terceiro no setor 6 e o quarto no setor 10.



De acordo com o regulamento, das quatro notas de cada quesito, a menor será descartada.