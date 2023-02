Equipes do BPChq reforçam o policiamento com auxílio de um veículo blindado, na localidade Chico City, no Gardênia Azul - Divulgação / PMERJ

Equipes do BPChq reforçam o policiamento com auxílio de um veículo blindado, na localidade Chico City, no Gardênia AzulDivulgação / PMERJ

Publicado 07/02/2023 08:36 | Atualizado 07/02/2023 14:42

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta terça-feira (7), operações nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus, localizadas em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A região sofre com intensos tiroteios há pelo menos um mês, em uma guerra entre o tráfico e milicianos. Outras ações também acontecem nos morros do Andaraí, na Zona Norte, e Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada. Até o momento não houve registro de prisões. Uma granada e drogas foram apreendidas.

A operação na Cidade de Deus é conduzida por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), que cercam os principais pontos de acesso à comunidade para coibir movimentações de criminosos na região.

Durante a ocupação, uma granada, 281 tabletes de maconha, 258 pinos de cocaína e 26 pedras de cracks foram apreendidas pelas equipe da unidade que atuam no local.

Uma granada e diversas drogas embaladas foram apreendidas durante a operação desta terça-feira (7), na Cidade de Deus Divulgação / PMERJ



Já na Gardênia Azul, uma ação com objetivo de coibir o crime organizado, além de localizar e prender criminosos, está sendo feita por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que, neste momento, ocupam a favela. Já na Gardênia Azul, uma ação com objetivo de coibir o crime organizado, além de localizar e prender criminosos, está sendo feita por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que, neste momento, ocupam a favela.

Vila Sapê

Na madrugada desta terça-feira (7), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) fizeram uma operação emergencial na Vila Sapê, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a PM, a ação foi desencadeada a partir de informações de inteligência "apontando que indivíduos envolvidos em confronto ocorrido no Morro do Jordão, na Taquara, estariam escondidos no local".

Durante a ocupação, em um dos pontos da favela, os agentes foram atacados por criminosos armados e revidaram.

Após a troca de tiros, os agentes vasculharam a área e encontraram quatro suspeitos feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com o quarteto, os policiais apreenderam fuzil, três pistolas e uma granada. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital.



Na última segunda-feira (6), o Morro do Jordão foi alvo de uma operação da PM contra o tráfico da região. Segundo relatos, a comunidade estaria sendo usada como base pelo CV, para invadir a favela da Chacrinha, na Praça Seca.

VEJA: Operação do 16Bpm no Morro do Jordão (CV). pic.twitter.com/D2SipdlfX4 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) February 7, 2023

Outras operações pelo Rio

A PM também atua, nesta manhã, na favela Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, policiais do 20º BPM (Mesquita) ocupam o local para combater o crime organizado.

Durante as atividades, uma equipe do batalhão deteve um suspeito e apreenderam entorpecentes a serem contabilizados.

A polícia ainda apreendeu, em um ponto próximo à comunidade, um veículo e material de telecomunicação roubados, que eram utilizados para instalação de serviço clandestino de internet.

Agentes do 20º BPM (Mesquita) apreenderam um veículo e material de telecomunicação roubados, no Buraco do Boi Divulgação / PMERJ

No Morro do Andaraí, na Zona Norte, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade realizam uma operação para prender traficantes e coibir movimentações de criminosos na favela.

Escolas fechadas na volta às aulas

Logo na primeira semana do ano letivo, alunos de oito escolas da Cidade de Deus prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, em decorrência de operações policiais em curso na região, segundo informou a Secretaria Municipal de Educação (SME). Segundo a pasta, na Gardênia Azul e no Morro do Andarai as unidades funcionam normalmente, sem alteração.



A SME ressalta que, "em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco". Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.

Guerra entre tráfico e milícia



A disputa por territórios entre o Comando Vermelho (CV) e grupos paramilitares na Zona Oeste assola a região há pelo menos 40 dias e se espalhou por diversos bairros e comunidades.



A Gardênia é ocupada pela PM desde o último dia 23, quando teria sido alvo de uma invasão, realizada por integrantes do CV, sob de Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso.



O traficante é um dos líderes do CV e atuante na Penha, na Zona Norte. A facção teria tomado conta de áreas dentro da comunidade e expandido pontos de venda de drogas pela região.



No último dia 29, um homem apontado como o último chefe da milícia na Gardênia Azul, foi morto a tiros, durante um conflito com membros do próprio bando. Marcelo Farias, conhecido como Moral, teria sido alvo de uma emboscada montada por um dos seus braços-direitos.



De acordo com relatos de pessoas que moram na favela, a morte de Moral teria significado o sucesso do plano do CV em dominar da região que, há 30 anos, era controlada por grupos paramilitares.



Comunidade vizinha da Gardênia Azul, a Cidade de Deus tem sido utilizada como base para criminosos do CV que estariam tentando tomar o controle da favela próxima e de Rio das Pedras, também dominada pela milícia.



Por esse motivo, a comunidade, historicamente comandada pelo tráfico, tem sido um dos principais alvos de atuação da polícia em meio à guerra entre narcotraficantes e grupos paramilitares.



E outras regiões de relevância na disputa, as comunidades de Rio das Pedras, Tijuquinha e Muzema, a PM reforçou o policiamento e realiza patrulhamento ostensivo diariamente.

Policiais militares do #31BPM estão realizando patrulhamento na região da Tijuquinha e Muzema, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Caso precise, não deixe de acioná-los!!



Estamos nas ruas!! pic.twitter.com/tN0rJvOdnl — @pmerj (@PMERJ) February 7, 2023



Moradores da região da Praça Seca também estão sofrendo com a disputa. Diversos morros do local, como a Chacrinha e o Bateu Mouche também estão na frente de batalha entre os grupos criminosos. Moradores da região da Praça Seca também estão sofrendo com a disputa. Diversos morros do local, como a Chacrinha e o Bateu Mouche também estão na frente de batalha entre os grupos criminosos.

Policiais do #18BPM, com o auxílio de um veículo blindado, reforçaram o policiamento na comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/LgqlidzThn — @pmerj (@PMERJ) February 7, 2023