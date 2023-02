Carro pega fogo dentro de galeria do Túnel Rebouças - Reprodução

Publicado 07/02/2023 08:46 | Atualizado 07/02/2023 09:50

Rio - Um incêndio em um carro interditou ambas as galerias do Túnel Rebouças, sentido Centro, no começo da manhã desta terça-feira (7). A CET-Rio atuou atuando na região para escoar o trânsito. A liberação da via se deu por volta das 9h30, após o trabalho dos bombeiros no combate as chamas. No total, o fechamento foi de quase duas horas.

Carro pega fogo dentro de galeria do Túnel Rebouças, que teve o trânsito paralisado. #ODia

Créditos: Reprodução pic.twitter.com/foC9UPeKTf — Jornal O Dia (@jornalodia) February 7, 2023

Os motoristas que já estavam nas intermediações foram desviados para as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa. A prefeitura orientou pessoas que estivessem precisando sair da Zona Sul a optar pelo túnel Santa Bárbara ou o Aterro do Flamengo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência às 8h13 e militares do Quartel do Catete foram enviados até lá. Ainda segundo eles, não há vítimas nesse incidente.

Devido ao fogo no automóvel, uma reversível foi implantada na pista sentido Zona Sul do túnel Rebouças. Com isso, há reflexos também para quem sai da Zona Norte. Ambas as galerias do Rebouças estão congestionadas no sentido Zona Sul. O mesmo ocorre no Elevado Paulo de Frontin, no Elevado Rufino de Almeida Pizarro e na Linha Vermelha, sentido Centro, desde a altura de São Cristóvão.