De acordo com a família, Renato não tinha inimigos e era muito querido onde moravaArquivo Pessoal

Publicado 08/02/2023 09:48 | Atualizado 08/02/2023 09:58

Rio - Milicianos de Guaratiba são suspeitos de envolvimento no desaparecimento do pedreiro Renato dos Santos Pereira , 41 anos, que sumiu após participar de um evento no último sábado (4) em um sítio em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. De acordo com o delegado Carlos César, há hipótese de que o grupo paramilitar teria tomado conhecimento que moradores do Campinho, Zona Norte, estariam na região e por isso invadiram o local.

Ainda de acordo com o delegado, atual responsável pela 43ªDP (Guaratiba), a milícia que atua na região de Campinho é rival do grupo que atua em Guaratiba. “Os autores, por serem rivais, temendo uma invasão para tomada de território, foram ao sítio e praticaram a ação”, explicou.

O delegado relatou ainda que segundo testemunhas, ao invadirem o evento, o grupo insistiu em perguntar se havia milicianos entre os presentes.

Ao DIA, a sobrinha de Renato disse que durante a festa cerca de 25 a 30 homens encapuzados invadiram o local e questionaram quem morava em Campinho, bairro próximo de Madureira. Os moradores que levantaram a mão foram obrigados a deitar no chão e, logo em seguida, foram agredidos pelos homens, além de terem seus celulares roubados. O pedreiro foi uma das vítimas. Após toda essa ação, os milicianos saíram do interior do sítio.

A sobrinha e outras testemunhas prestaram depoimento e relataram o ocorrido. “Segundo declarações, Renato estava com o braço machucado e sentia fortes dores. Por isso, ele então saiu do interior do sítio para buscar atendimento, porém, os suspeitos estavam do lado de fora espiando, e talvez acharam que Renato teria saído do sítio para ver a direção que eles(autores) poderiam ter seguido. Então, eles retornaram e obrigaram Renato a entrar em um dos veículos que eles estavam e o levaram”, disse o delegado.

Desde a manhã de segunda (6), as equipes da 43ªDP (Guaratiba), saíram em diligências objetivando encontrar câmeras nas proximidades do sítio que tivesse captado a ação dos suspeitos.

No entanto, no interior do sítio não existem câmeras. Em uma distribuidora de bebidas, que fica em frente, não havia câmeras direcionadas para a rua, somente no interior do estabelecimento. A câmera de uma escola, que está direcionada para rua, não estava filmando.

Apesar disso, o delegado reforçou que a Polícia Civil está trabalhando para localizá-lo.