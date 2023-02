Obras do BRT Transbrasil na Avenida Brasil - Marcos Porto/Agência O DIA

Obras do BRT Transbrasil na Avenida BrasilMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 09/02/2023 09:19

Rio - Para realização de obras no corredor expresso do BRT Transbrasil, a Avenida Brasil vai sofrer diversos bloqueios a partir desta quinta-feira (9). Das 22h desta quinta-feira (9) até às 5h de sexta-feira (10), haverá interdição total da pista lateral, sentido Centro, na altura da Estação BRT Benfica, para içamento da treliça do pórtico.

As obras da Transbrasil vão ocorrer até o dia 4 de março, sempre de 22h às 5h.

Veja os pontos de interdição:

- Entre esta quinta-feira (9/2) e segunda-feira (13/2), das 22h às 5h: interdição de uma faixa na pista lateral, sentido Deodoro, entre as ruas Nova Jerusalém e a rua da Proclamação, para implantação de drenagem de água e esgoto;

- Entre esta quinta-feira (9/2) e o dia 16 de fevereiro, das 22h às 5h: interdição de uma faixa por vez, na pista central, sentido Centro, entre o Viaduto BRT Caju e o Into, para implantação de sinalização vertical;

- Entre esta quinta-feira (9/2) e o dia 21 de fevereiro, das 22h às 5h: interdição de duas faixas por vez, na pista central, sentido Deodoro, entre o Canal do Cunha e a Estação BRT Rubens Vaz, para tratamento patologia piso rígido;

- A partir desta quinta-feira (9/2) até o dia 4 de março, das 22h às 5h: interdição intermitente nas agulhas de acesso, em ambos sentindo, entre o Caju até Estação BRT Lobo Junior (Penha), para implantação de sinalização vertical.

Desvios

Os desvios serão realizados na própria via, nos trechos com estreitamento ou desviando para pista central/lateral.

Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas. As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos.