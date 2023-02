Wallinsson Dantas dos Santos, preso na operação Tamboril - Marcos Porto/Agência O Dia

Wallinsson Dantas dos Santos, preso na operação TamborilMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 08:48 | Atualizado 09/02/2023 09:26

Rio - A Polícia Civil realiza a operação "Tamboril", nesta quinta-feira (9), contra uma quadrilha especializada na prática de roubo e extorsão por meio do pix, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Até o momento, um homem, identificado como Wallinsson Dantas dos Santos, foi preso.



Os agentes tem como objetivo o cumprimento de cinco mandados de prisão temporária, cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da comarca de Nova Iguaçu.

Segundo as investigações, que estão em andamento na 56ª DP (Comendador Soares), as vítimas são atraídas por anúncios de venda de veículos publicados nas plataformas digitais. Após início das tratativas de compra e venda entre o suposto vendedor e o comprador, o criminoso atraia o comprador para ver o veículo e fechar negócio. Além disso, ficava combinado de que o pagamento deveria er feito preferencialmente mediante transferência bancária na modalidade de pix.Ao chegarem no local indicado pelo suposto vendedor, as vítimas eram surpreendidas por um grupo de criminosos armados de pistolas e fuzis, que sequestravam as vítimas, subtraíam todos os pertences pessoais e em seguida as levava para área de mata onde, mediante tortura, agressão com coronhadas e ameaça de morte, eram obrigadas a revelarem as senhas dos celulares e dos aplicativos de banco.Com posse das senhas, os criminosos realizavam transferências bancárias via pix de todos os valores disponíveis nas contas das vítimas para contas de outras pessoas envolvidas com o grupo.De acordo com a Polícia Civil, o grupo atua na comunidade da Lagoinha e nos arredores. Os criminosos foram indiciados por roubo majorado, extorsão e associação criminosa.Entre junho de 2022 e janeiro de 2023, a quadrilha fez 27 vítimas, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 150 mil. A Civil ainda afirmou que outros grupos de criminosos que atuam na mesma modalidade estão sendo investigados.As investigações ainda indicam que o grupo de criminosos são envolvidos com a milícia que atua naquela localidade e que o armamento utilizado nos crimes são fornecidos pelos líderes da milícia.