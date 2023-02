Defensoria Pública do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 12/02/2023 11:55 | Atualizado 12/02/2023 12:05

Rio - A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vai realizar quatro mutirões em março, sempre aos sábados, entre 9h e 15h, para tentar ajudar famílias que ainda não conseguiram matricular seus filhos em creches municipais. O projeto 'Defensoria Pública em Ação – Mutirão Vaga em Creche 2023' busca garantir a matrícula de crianças com até cinco anos de idade na rede pública do Rio.

A cada dia, poderão ser atendidos 150 mães, pais ou responsáveis. O agendamento, por telefone ou internet, pode ser feito para os dias 4 (Taquara), 11 (Campo Grande), 18 (Centro) e 25 de março (Taquara). Nos mutirões, haverá ao menos três defensores, dez servidores e cinco estagiários para realizar os atendimentos.

As pessoas interessadas em participar dos mutirões devem entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) da Defensoria ou pelo telefone de ligação gratuita 129, disponível de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, foram abertas 18,6 mil vagas em creches e as filas de espera atendem alguns requisitos, como estar em situação de vulnerabilidade social.

*Reportagem de Leonardo Marchetti, sob supervisão de Bernardo Costa