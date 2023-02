PM encontrou três mortos na UPA Jardim Novo e um baleado no Hospital Alberto Schweitzer - Reprodução/Google Maps

PM encontrou três mortos na UPA Jardim Novo e um baleado no Hospital Alberto SchweitzerReprodução/Google Maps

Publicado 12/02/2023 15:09

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento na região de Realengo, na Zona Oeste do Rio, após ter encontrado três pessoas mortas a tiros e outra ferida, em unidades de saúde do bairro, na madrugada deste domingo (12). Ainda não há informação se o homem foi baleado na mesma ocorrência em que o trio morreu. As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) foram checar a informação sobre uma pessoa baleada no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Os policiais constataram o fato e o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Pouco depois, os militares estiverem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Novo, para verificar uma ocorrência de homicídio. No local, encontraram três pessoas mortas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada.