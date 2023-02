Disque Denúncia busca informações que possam levar à localização de Jefferson - Divulgação

Publicado 12/02/2023 13:56 | Atualizado 12/02/2023 14:01

Rio – O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (12), um cartaz para ajudar a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) a obter informações que levem à localização do ator desaparecido Jefferson Machado Costa , de 44 anos.

Jeff Machado, como é conhecido no ramo artístico, foi visto pela última vez por volta das 19h33 do dia 27 de janeiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações de familiares, ele chegou a entrar em contato no dia 29 e informou que iria viajar a São Paulo para uma entrevista de emprego, afirmando que se hospedaria na casa de uma amiga. Desde então, não foi mais visto e não deu notícias.

Nas redes sociais do ator, publicações foram feitas nos dias 2 e 7 de fevereiro, mas familiares e amigos desconfiam que não tenha sido ele quem atualizou o perfil. Em uma delas, um recado é publicado no qual Jeff teria pedido para ficar sozinho e afirmado se sentir desacreditado. Com o desaparecimento, os oito cachorros do homem ficaram em situação de abandono e fugiram de casa - seis deles foram resgatados e dois morreram.

"Jeff jamais faria algo que deixasse os cachorros em situação ruim. Ele ama os filhos dele. E certamente algo precisa ser esclarecido. Estamos em prece, nosso primo tem um coração gigante, é amoroso e dedicado. Que consigamos notícias logo. Todos aqui aflitos e angustiados", escreveu uma familiar.

A última participação de Jeff em novelas foi em 2022, quando interpretou um soldado filisteu na novela "Reis", da Record TV. Ele é natural de Araranguá, no sul de Santa Catarina, mas mora no Rio de Janeiro para seguir a carreira artística.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Jefferson Machado Costa nos seguintes canais de atendimento:

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- Whatsapp: (21) 99973-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

O anonimato é garantido em todas as plataformas.