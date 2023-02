127ª DP (Búzios) investiga homicídio de homem em Búzios - Divulgação

127ª DP (Búzios) investiga homicídio de homem em BúziosDivulgação

Publicado 12/02/2023 13:54

Rio - Um homem foi morto a tiros dentro de uma barbearia na Rua São Matheus, em Búzios, Região dos Lagos do Rio, na tarde de sábado (11). Segundo testemunhas, a vítima estava sentada no sofá, no interior do estabelecimento, aguardando para ser atendido quando foi alvejado por um homem encapuzado. Ele teria sido atingido com pelo menos dez disparos.

A Polícia Militar informou que agentes do 25°Batalhão (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região da Rasa e, ao chegarem no local, encontraram o homem, que não teve o nome divulgado, morto. A área foi preservada para o trabalho da perícia e a ocorrência ficou a cargo da 127ª DP (Búzios).

Diligências estão em andamento para esclarecer o crime. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. A principal linha de investigação é de execução.