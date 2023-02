Bombeiros procuram por vítimas ainda desaparecidas de embarcação que virou na Baía de Guanabara - Divulgação

Rio - Um sobrevivente do naufrágio na Baia de Guanabara prestou depoimento - o último que faltava - , nesta segunda-feira (13), na sede da 37ª DP (Ilha do Governador), que investiga o caso. Todas as outras vítimas já foram ouvidas, incluindo o condutor, que entregou os documentos da embarcação. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor da embarcação e esclarecer todos os fatos.