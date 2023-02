Caixão com o corpo de Isabel Cristina de Souza Borges, última vítima encontrada do naufrágio do dia 5 de fevereiro, é levado pelo Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador - Cleber Mendes / Agência O Dia

Caixão com o corpo de Isabel Cristina de Souza Borges, última vítima encontrada do naufrágio do dia 5 de fevereiro, é levado pelo Cemitério da Cacuia, na Ilha do GovernadorCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/02/2023 15:07 | Atualizado 13/02/2023 15:56

Rio – Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos, última vítima encontrada do naufrágio ocorrido no dia 5 de fevereiro, foi enterrada nesta tarde de segunda-feira (13), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Parentes e amigos lamentaram o acidente , que deixou oito mortos em um total de 14 pessoas na tripulação. Isabel era a mulher do comandante da traineira, um dos sobreviventes.

fotogaleria