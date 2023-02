Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Região Central do município - Reprodução

Publicado 14/02/2023 11:50

Rio – O Governo do Estado promove, na próxima quinta (16) e sexta-feira (17), na Rodoviária do Rio, uma ação com o objetivo de evitar novos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes, reforçando a importância de se tomar medidas preventivas.

Assistentes sociais e técnicos do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), atuarão no segundo piso do local das 9h às 15h, orientando os responsáveis a respeito do tema. Além disso, eles distribuirão pulseiras de identificação e fôlderes com outras dicas e informações sobre o programa.

“Essa parceria com a Rodoviária do Rio é importante para levarmos mais informação aos responsáveis e à população como um todo. O carnaval é um tempo de festas e alegria, tomar medidas de prevenção pode evitar maiores sustos ou até mesmo um grande trauma”, afirmou Luiz Henrique, gerente do programa.

Em casos de criança desaparecida, é recomendado que o responsável procure imediatamente a delegacia mais próxima de sua residência e registre o boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.

A FIA-RJ oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação de vídeos e cartazes das crianças desaparecidas. Após a localização, o apoio segue através do atendimento psicossocial e dos encaminhamentos necessários para as outras políticas, como saúde e educação.