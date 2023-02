Quatro espingardas, seis armas de fabricação caseira e 49 munições de diversos calibres foram encontradas na casa - Divulgação / Segov

Quatro espingardas, seis armas de fabricação caseira e 49 munições de diversos calibres foram encontradas na casaDivulgação / Segov

Publicado 15/02/2023 12:50 | Atualizado 15/02/2023 13:17

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente em Miguel Pereira apreenderam, na última terça-feira (14), 10 armas de fogo e 49 munições em uma residência no município do Sul Fluminense. Adriano Martins Lopes, de 66 anos, foi preso por porte ilegal de armas, mas liberado após pagamento de fiança.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo (Segov), a ação foi realizada em conjunto com o 10º BPM (Barra do Piraí) e a delegacia da cidade, após uma denúncia sobre a existência de um arsenal em uma casa na Estrada do Tinguá.

No local, as equipes encontraram quatro espingardas, seis armas de fabricação caseira (trabuco) e 49 munições de calibres 12, 16, 22, 31 e 36, que estavam em um quarto de ferramentas.

O suspeito autorizou a entrada dos policiais e, de início, negou a denúncia. No entanto, após a descoberta das armas, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à 96ª DP (Miguel Pereira).

Na delegacia, o idoso prestou esclarecimentos, pagou fiança de um salário mínimo e foi liberado.