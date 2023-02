Homem foi atropelado ao tentar atravessar pista do BRT fora da faixa e com sinal aberto, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Publicado 15/02/2023 12:48

Rio - Um homem foi atropelado por um ônibus do BRT próximo a estação Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã da última terça-feira (14). O sinal estava aberto para o veículo e a vítima tentava atravessar fora da faixa.



O rapaz, que não teve a identidade divulgada, foi atingido na cabeça pela lateral do articulado e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Ele foi atendido e recebeu alta em seguida.



Uma câmera de segurança na parte frontal do veículo registrou o momento do atropelamento. Logo após o acidente, o motorista parou para prestar socorro.

A MOBI-Rio, empresa pública responsável pela administração do serviço, alertou para "o perigo de pedestres atravessarem a pista exclusiva fora da faixa e com o sinal aberto para os BRTs".



Por meio de nota, a concessionária explicou que o motorista prontamente acionou o Corpo de Bombeiros, que resgatou o rapaz e o encaminhou para a unidade de saúde.



"Nesta terça-feira (14), um homem se arriscou na calha e foi atingido por um ônibus que fazia a linha 50 (Centro Olímpico x Jardim Oceânico) próximo à estação Parque da Rosas, na Barra da Tijuca. Os bombeiros foram imediatamente acionados e ele foi levado para o hospital Lourenço Jorge", diz o comunicado.



Ainda segundo a MOBI-Rio, só neste ano já foram registrados 13 atropelamentos. No último ano, foram contabilizados outros 68 casos.