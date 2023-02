Três pistolas foram apreendidas pelos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) durante a ação - Divulgação / PMERJ

Três pistolas foram apreendidas pelos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) durante a açãoDivulgação / PMERJ

Publicado 15/02/2023 09:29

Rio - Três homens foram baleados durante um confronto com a Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (15), em Irajá, Zona Norte do Rio. As identidades deles não foram divulgadas.



De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram informados sobre um carro roubado que seguia pela Avenida Monsenhor Félix, um das principal de Irajá, e seguiram para a via.



No local, as equipes cercaram o veículo e iniciaram a abordagem. Com a aproximação dos policiais, os criminosos dispararam contra os agentes, que precisaram revidar.



Após o fim do confronto, as equipes encontraram três suspeitos feridos e os socorreram ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. Não há informação sobre o estado de saúde deles.



Ainda segundo a PM, três pistolas foram apreendidas com o trio. O veículo foi recuperado.

Em atualização