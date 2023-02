Drogas e mulheres foram levadas para delegacias para registro das ocorrências - Divulgação

Publicado 15/02/2023 18:54 | Atualizado 15/02/2023 20:58

Rio - Duas mulheres foram detidas nesta terça-feira (14) depois de tentar entrar em presídios com drogas escondidas nas partes íntimas. Os casos aconteceram no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e na Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli, em São Gonçalo, Região Metropolitana do estado.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o primeiro caso ocorreu por volta das 10h no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho. Durante a revista, após ser abordada pelo chefe de segurança e por uma policial penal, a visitante, que é companheira de um custodiado, retirou voluntariamente de suas partes íntimas um envelope contendo erva seca picada.

O material apreendido e a mulher foram encaminhados para a 34º DP (Bangu) para confecção da ocorrência.



No mesmo dia, às 10h30, na Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli, a equipe de revista impediu que uma mulher entrasse na unidade prisional com um envelope contendo pó branco, supostamente cocaína, em suas partes íntimas. O material foi encontrado durante inspeção em scanner corporal.



A operação, realizada de forma conjunta com a Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (SISPEN) e a Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói (COONI), ocorreu após a denúncia de que a visitante tentaria ingressar na unidade com drogas.

A mulher informou que o objeto seria entregue para uma pessoa no pátio da unidade, mas ela não soube fornecer o nome. O preso, que supostamente seria o destinatário, também prestou depoimento, mas alegou desconhecer os fatos.



O material e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia da área para registro de ocorrência e uma sindicância foi aberta para apurar o caso.