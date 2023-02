Montagem de barracas para o evento - Divulgação

Publicado 16/02/2023 09:25 | Atualizado 16/02/2023 09:45

Rio - O Carnaval em Japeri, na Baixada, promete ser bastante animado. A programação de shows na cidade inclui apresentações da banda do Cordão da Bola Preta, do grupo de pagode Swing e Simpatia, e dos integrantes da bateria da União da Ilha, além de outras atrações.

O palco foi montado na Praça Vereador Wendel Coelho, no centro de Engenheiro Pedreira. O local contará, ainda, com barracas de bebidas e petiscos.



Artistas locais também vão se apresentar no evento. "Estou muito feliz. Pela primeira vez sou valorizado como artista dentro da minha cidade. Toco profissionalmente desde os 15 anos e hoje aos 27 estou recebendo esta oportunidade", festejou Cebola, da dupla Nathalia e Cebola.

Após participar do edital, o empreendedor Delcyr da Hora foi sorteado para ocupar uma das 25 barracas que a prefeitura está disponibilizando em Engenheiro Pedreira para a festa. Conhecido por fazer uma pipoca de sucesso, Delcyr prometeu uma novidade nas suas vendas. "Minha pipoca e algodão doce já são marca na cidade, mas vou trazer também um churrasquinho da hora", contou.

O subsecretário executivo de Fazenda, Mateus Ribeiro, explicou que a prefeitura decidiu ceder as barracas e cobrou apenas a taxa de uso do solo. “Com isto conseguiremos movimentar o empreendedorismo e a economia da cidade.”