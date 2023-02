Tarde desta quinta-feira deve ter pancadas de chuva moderadas a fortes - Pedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Tarde desta quinta-feira deve ter pancadas de chuva moderadas a fortesPedro Ivo / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 08:58 | Atualizado 16/02/2023 11:20

Rio - O município do Rio voltou ao estágio de normalidade nesta quinta-feira (16), após a forte chuva de quarta-feira (15). Assim como ontem, o dia será de altas temperaturas, podendo chegar a máxima de 38ºC e mínima de 21ºC. Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor e disponibilidade de umidade, vão continuar influenciando o tempo na cidade. Há previsão de pancadas moderadas a fortes a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento. O céu fica parcialmente nublado a nublado.

Desde às 18h30 de ontem, a cidade estava em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. Os maiores acumulados aconteceram, respectivamente, na Saúde (24,2 mm); Anchieta (23,2 mm); Grande Méier (20,6 mm); Avenida Brasil/Mendanha (20,0 mm); e São Cristóvão (17,4 mm). A Zona Norte foi a região mais afetada pelo temporal.

Até às 5h40 desta quinta-feira, a cidade do Rio registrou 38 ocorrências relacionadas às chuvas. Foram dez bolsões d'água, a maioria em São Cristóvão; 27 quedas de árvore, sete delas sobre fiação, com a maior parte tendo ocorrido nas zonas Sul e Norte; além de uma queda de estrutura de alvenaria no Jacarezinho. Não há informações sobre sirenes acionadas nas comunidades cariocas durante o temporal.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros recomendam que, em situação de forte chuva, a população feche portas, janelas, persianas, cortinas e o registro de gás. Deve ser evitado deixar objetos em locais altos, porque eles podem cair e no caso de falta de energia elétrica, ter cuidado com o uso de velos para evitar incêndios.

Quem estiver na rua durante um temporal não deve se abrigar embaixo de árvores ou coberturas metálicas, além de evitar ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção. Não é recomendada a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar, e estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Previsão do tempo



De acordo com o sistema Alerta Rio, na sexta-feira (17), a aproximação de uma frente fria associada ao calor mantém a previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite. A chuva poderá passar de 25mm/h em pelo menos um ponto da cidade. A máxima prevista é de 40ºC e mínima de 22ºC. O céu fica parcialmente nublado a nublado e os ventos fracos a moderados.

No sábado (18) e domingo (19), o deslocamento da frente fria sobre o oceano, junto com a formação de um canal de umidade na Região Sudeste, favorecem a previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer hora do sábado e chuva fraca a moderada a qualquer momento do domingo, podendo passar de 40mm/h em pelo menos um ponto da cidade no sábado e 100mm/24h em ambos os dias. Os termômetros podem registrar, respectivamente, máximas de 35ºC e 30ºC, e mínimas de 23ºC e 20ºC.

No fim de semana, o céu ficará nublado a encoberto, com ventos moderados. Na segunda-feira (20), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva. A temperatura máxima esperada é de 32ºC e a mínima de 20ºC. O céu fica nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados.



Chuva no Rio



Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu 329 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado do Rio, sendo 257 cortes de árvores; 56 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas; 14 desabamentos e deslizamentos; e duas inundações. Segundo a Defesa Civil Estadual, os agentes estão em contato permanente com as prefeituras para dar suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. Neste momento, a Região Serrana apresenta alto risco geológico, com alerta de deslizamento de terra, e Petrópolis é o principal ponto de atenção. O risco hidrológico é alto nas regiões Serrana e Metropolitana.