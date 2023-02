Fuzil 5.56, duas pistolas 9mm, rádio comunicador e entorpecentes apreendidos - Divulgação

Publicado 16/02/2023 12:16 | Atualizado 16/02/2023 13:30

Rio - Três suspeitos foram mortos após confronto com policiais militares, na manhã desta quinta-feira (16). Equipes do 14º BPM (Bangu) foram surpreendidas por criminosos armados, quando se deslocavam para o posto de policiamento da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio.

Os homens foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, duas pistolas calibre 9mm, um rádio comunicador e entorpecentes.

Por causa do confronto, alunos da região tiveram sua rotina alterada. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, duas unidades transferiram as aulas presenciais para o sistema remoto, a fim de garantir a segurança dos alunos e funcionários.