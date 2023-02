Desfile das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - Arquivo/ Agência O Dia

Desfile das escolas de samba no Sambódromo da Marquês de SapucaíArquivo/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 12:21 | Atualizado 16/02/2023 12:21

Rio - O Governo do Rio anunciou, nesta quinta-feira (16), que vai repassar R$ 13 milhões de patrocínio para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro. O valor será somado ao investimento do Estado feito por meio da Lei de Incentivo à Cultura e ao pacote de fomento Folia RJ 2023, totalizando R$ 38 milhões em subsídio.



"Esse aporte vai fazer com que as escolas possam entregar um Carnaval mais bonito, que leva positivamente a imagem do Rio, assim como o Réveillon, para todo o mundo. Este ano não tenho dúvidas que será o maior Carnaval da história, e o Rio de Janeiro retoma seu protagonismo como vitrine do Brasil", afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro.



De acordo com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, o subsídio vai possibilitar, pela primeira vez, que as contas fiquem no azul depois dos desfiles. "Esse recurso permite que terminemos o Carnaval zerado pela primeira vez, para que a gente possa em abril começar a preparação dos 40 anos da Liga. Vamos corresponder este gesto importante com muito trabalho. E a nossa entrega é na Avenida, com um belo espetáculo para o público", afirmou o presidente.



Campanha mira assédio e violência contra a mulher



As secretarias de Estado da Mulher, de Cultura e Economia Criativa e das polícias Civil e Militar do Estado do Rio lançaram a campanha institucional "Ouviu um não? Respeite a decisão", em que são pontuadas atitudes de assédio contra a mulher, como puxar o cabelo, braço e a fantasia. A medida ainda conta com o aplicativo gratuito Rede Mulher, que tem um botão de emergência que aciona eletronicamente o 190 da Polícia Militar.

O encontro, que aconteceu no auditório da Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, foi realizado em parceria com projetos do edital Bloco nas Ruas RJ, que premiou 65 blocos do estado com aporte de R$ 3,1 milhões. A secretária da Mulher, Heloisa Aguiar, ressaltou a importação da colaboração entre os órgãos. "Trabalhamos para que a mulher seja orientada e protegida. Estamos todas de mãos dadas numa grande corrente para que o assédio seja reduzido e a mulher possa ter liberdade para se divertir no Carnaval".

"Mais importante do que garantir o aporte financeiro, que vai movimentar a economia criativa com mais de R$ 38 milhões, gerando emprego, renda e oportunidade para as pessoas, temos que trabalhar em conjunto para que tenhamos um Carnaval com conscientização e respeito ao próximo, além da valorização da nossa arte, da nossa cultura e do nosso povo", completou a secretária de Cultura, Danielle Barros.