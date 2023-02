Policiais militares apreenderam veículos e realizam a retirada de barricadas durante operação na Cidade Alta - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 16/02/2023 08:55 | Atualizado 16/02/2023 09:38

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quinta-feira (16), uma operação nas comunidades da Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-pau, em Cordovil e Brás de Pina, na Zona Norte. Na ação, houve confronto e carros, drogas, uma arma, munições e seis rádios transmissores foram apreendidos.



A apreensão do material foi realizada na Rua Caruna, localizada na divisa entre as comunidades Cidade Alta e Parada de Lucas. De acordo com a corporação, participam da operação equipes do 16º BPM (Olaria), com apoio de outros batalhões da Capital e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de uma equipe do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

As comunidades fazem parte do Complexo de Israel, ligada à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo a PM, dentre os objetivos da operação estão a remoção de obstáculos das vias, a prisão de criminosos e a apreensão de armas de fogo.