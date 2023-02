O abrigo contou com a presença de uma maquiadora para produzir os foliões - Divulgação

Publicado 16/02/2023 11:12

Rio - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos organizou, na última quarta-feira (15), uma festa de Carnaval para o Abrigo Cristo Redentor. O Abrigo contou com uma decoração especial e uma maquiadora para produzir os foliões. O evento foi recheado de músicas, fantasias, baianas, rainha de bateria e muito samba.

Os abrigados mostraram que o Carnaval é para todas as idades. Dona Teresinha de Jesus, de 72 anos, diz que essa época é a melhor do ano. "Eu sou Mangueira desde os 10 anos. Já sambei muito nessa vida, eu amo o Carnaval de paixão. Se não fosse o problema que eu sinto nas pernas, iria sambar a semana inteira", disse a mangueirense.



Além de muita animação, a festa teve a presença do cantor Cláudio Assiére que, desde o ano passado, participa dos eventos realizados no abrigo. "Todo mês eu estou aqui trazendo música e diversão para os aniversariantes do mês. Eu sempre quis fazer um trabalho voluntário com a minha música e esse foi o jeito que encontrei para realizar esse sonho. É muito contagiante a alegria deles", destacou Cláudio.

Baianas de diferentes escolas, porta-bandeira e rainha de bateria deram um verdadeiro show ao se apresentarem no meio dos animados foliões da terceira idade. Destaque para o gingado de Therezinha da Conceição, de 82 anos, que foi a primeira vacinada contra Covid-19 no estado do Rio e não parou de sambar. "Eu gosto de todas as escolas de samba, mas a Estácio de Sá é a minha preferida. Eu adoro o Carnaval e conheço todas as músicas", comentou com um sorriso estampado no rosto.

Baianas de diferentes escolas, porta-bandeira e rainha de bateria deram um verdadeiro show ao se apresentarem no meio dos animados foliões da terceira idade. Destaque para o gingado de Therezinha da Conceição, de 82 anos, que foi a primeira vacinada contra Covid-19 no estado do Rio e não parou de sambar. "Eu gosto de todas as escolas de samba, mas a Estácio de Sá é a minha preferida. Eu adoro o Carnaval e conheço todas as músicas", comentou com um sorriso estampado no rosto.

Mariana Mina, coordenadora técnica do abrigo, disse que todo ano eles se preocupam em trazer as principais festividades para a instituição e que no Carnaval não poderia ser diferente. "A gente vê uma felicidade nesses idosos e percebe que só de estarem ali, podem relembrar suas histórias de vida. É muito gratificante proporcionar isso para eles", concluiu a coordenadora.