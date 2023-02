O dia de maior saída da cidade do Rio de Janeiro na Rodoviária do Rio ocorrerá nesta sexta-feira (17) - Cléber Mendes/Arquivo/Agência O Dia

O dia de maior saída da cidade do Rio de Janeiro na Rodoviária do Rio ocorrerá nesta sexta-feira (17)Cléber Mendes/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 16/02/2023 11:10 | Atualizado 16/02/2023 12:24





O dia de maior saída da cidade do Rio de Janeiro ocorrerá nesta sexta-feira (17). Cerca de 37 mil pessoas devem embarcar principalmente para as regiões turísticas do estado do Rio (Lagos, Serrana, Costa Verde, Vale do Café), além de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.



O número de turistas chegando à cidade por ônibus também deverá ser grande. Somente nos dias 17 e 18, o terminal deverá receber 70 mil turistas que passarão o Carnaval no Rio. Ao todo, de 16 a 27 de fevereiro, a rodoviária carioca movimentará 248.800 embarques e 249 mil desembarques. As viações programaram quase 17 mil ônibus.



A previsão é da concessionária que administra a rodoviária. Segundo a porta-voz Beatriz Lima, o crescimento também está atrelado à ótima relação entre custo e benefício oferecido pelas empresas de transporte rodoviário regular com tarifas muito atraentes, algumas até 800% mais baratas que trechos aéreos



Segundo a última pesquisa do IBGE, divulgada na última sexta-feira (10), o setor de serviços do país cresceu 8% em 2022 e o transporte de passageiros registrou alta de 30%.



Programação especial



A Rodoviária do Rio promoverá uma programação especial para os passageiros neste período.



14/2 – Terça-feira - Os passageiros serão recebidos pelo Rei Momo e as Rainhas do Carnaval 2023, no setor de desembarque, em ação da RioTur em parceria com a Rodoviária do Rio S/A. Das 12h às 13h;



17/2 – Sexta-feira (dia de maior saída do Rio) – A Rodoviária do Rio e o Grupo Guanabara brindarão os foliões na área de embarque (plataformas centrais) com um pocket show de samba com a presença de ritmistas e passistas. A ação ocorrerá das 8h às 10h;



17/2 – Sexta-feira – A Escola Mirim Mangueira do Amanhã promover um animado receptivo para quem estiver embarcando e desembarcando. Passistas e ritmistas mirins farão um cortejo pelo terminal de 13h30 às 14h30.



Ações de utilidade pública



16 e 17/2 – Quinta e Sexta-feira - A FIA (Fundação da Infância e Adolescência) terá um stand na entrada principal do terminal, ao lado do balcão de informações, onde serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças. O objetivo é esclarecer pais e responsáveis sobre os cuidados com as crianças durante o Carnaval e em locais de grande circulação de pessoas como praias e eventos. As equipes do SOS Crianças Desaparecidas estarão no local para promover a conscientização;



De 17 a 22/2 – AA - Uma equipe do Escritório Geral dos Alcoólicos Anônimos estará na passarela central superior para promover uma campanha junto aos foliões e passageiros sobre os malefícios da ingestão indiscriminada de bebidas alcoólicas, principalmente por jovens. Eles também pretendem aproximar quem precisa de ajuda. A ação ocorrerá das 9h às 13h e das 13h às 17h.



De 17 a 27/2 - Haverá distribuição de preservativos ao lado do balcão de informações do terminal. Serão mais de 5 mil camisinhas em ação promovida em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.



Principais recomendações



- Não esquecer a documentação original para o embarque (CNH, RG, Carteira de Trabalho);

- Chegar com, pelo menos 1 hora de antecedência ao horário da viagem, em função das obras pela Prefeitura do Rio, na Av. Francisco Bicalho;

- Viagem de Menores - Até 12 anos são aceitas as certidões de nascimento originais. Com idades acima de 12, o RG original é obrigatório. A idade mínima para viajar sozinho agora é 16 anos (menores de 16 precisam de autorização prévia do Juizado de Menores para viajarem desacompanhados ou na companhia de pessoas que não sejam familiares com 1º grau de parentesco)

- Evitar os aliciamentos do transporte irregular no entorno do terminal, dando preferência aos serviços regulados pela SMTR.

- Ainda há passagens, mas como o período é de grande demanda, aconselhamos a consulta e compra no



Movimentação nas rodovias



BR-101



As equipes da Arteris Fluminense estão preparadas para o aumento na demanda de tráfego na BR-101 RJ/Norte durante o recesso de Carnaval, período de maior movimentação da rodovia. Entre os dias 15 e 27 de fevereiro, a concessionária estima que cerca de 1,1 milhão de veículos devem passar pelos 322 quilômetros de rodovia com destino à região dos Lagos, região Serrana, Norte Fluminense e ao litoral sul Capixaba. O pico previsto na saída será na sexta (17) e sábado (18), com 101 mil e 93 mil veículos, respectivamente. No retorno, mais de 208 mil veículos são esperados entre terça e quarta-feira de cinzas, dias 21 e 22 de fevereiro.



O aumento no fluxo da rodovia deve ocorrer a partir das 14h desta quinta-feira (16). A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói e Rio Bonito, além dos trechos urbanos de Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu. Durante o período de operação especial, as obras de manutenção estarão suspensas e as equipes ficarão em prontidão para todos os tipos de atendimento.

BR-116



A CCR RioSP realiza entre 17 de fevereiro e 22 de fevereiro de 2023, feriado de Carnaval, a operação especial de orientação e atendimento ao motorista que estiver em viagem pela BR-116 (Via Dutra) e pela Rio-Santos (BR-101). Durante esse período são esperados mais de 530 mil veículos saindo das capitais Rio de Janeiro e São Paulo.



Para o feriado de Carnaval, a Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra entre os dias 17 e 18, saída do feriado, e no retorno, dias 21 e 22. A expectativa é que mais de 330 mil veículos deixem a capital paulista para o feriado de Carnaval. No mesmo período, a previsão de saída da capital fluminense é de 197 mil veículos para o feriado.



Além disso, a partir desta sexta-feira, até a quarta-feira (22) todas as obras e serviços com interrupção de faixas da pista, entre eles o PARE E SIGA, serão suspensos, retornando dia 23, após o feriado de Carnaval. O objetivo é evitar transtornos aos motoristas que estarão em viagem no período.



Plano emergencial



A CCR RioSP informa que em caso de fortes chuvas na Rio-Santos, poderá colocar em prática seu plano emergencial de fechamento da rodovia. A medida é temporária e tem o objetivo de preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes.

Via Lagos

A expectativa da CCR ViaLagos é que 450 mil veículos passem pela via entre sexta-feira (16) e 27 de fevereiro (abaixo fluxo diário), sendo a sexta-feira (17) e o sábado (18) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 48 e 54 mil veículos, respectivamente.



Todas as equipes de atendimento e viaturas do SOS Usuário da CCR ViaLagos estarão reforçadas e atuando 24 horas. A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio - infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

Ponte Rio-Niterói

A Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio-Niterói, prevê uma circulação de cerca de 1,9 milhão de carros na via durante o Carnaval 2023, entre os dias 15 e 27 de fevereiro. Os dias de maior fluxo serão a quinta-feira (16) em direção a Niterói e Região dos Lagos, com mais de 96 mil veículos e a quinta-feira (23) em direção ao Rio de Janeiro, com pouco mais de 90 mil veículos.



Interdição de rampas para deslocamento de carros alegóricos



Para atender à necessidade do deslocamento de carros alegóricos até a Marquês de Sapucaí, em parceria com o Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio), a Ecoponte fará a interdição de rampas de saída da Ponte Rio-Niterói em dias e horários diferentes:



Na madrugada de quinta-feira (16) para sexta (17), das 0h30 às 3h30, será necessário fechar a Alça de descida para a Av. Brasil (Caju) e, na sequência, a Alça para Rodoviário/Into;

No sábado (18), das 12h às 16h, será fechada a Alça de descida para Rodoviária/Into e, na sequência, a Alça de descida para Av. Brasil;



Já no domingo (19), das 9h às 13h, será fechada a Alça na altura do Into e, na sequência, a Alça de descida para a AV. Brasil;



Motoristas devem evitar horário de rush

O Centro de Operações Rio orienta o motorista que for viajar para o feriado de Carnaval a evitar o deslocamento no horário do rush da tarde/noite (entre 17h e 20h). Vale lembrar que sexta-feira (17) é ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro. A tendência é que o fluxo de veículos sofra significativo aumento nos acessos à Ponte Rio-Niterói e ao longo da Avenida Brasil. Somado a isso, em função do clássico entre Vasco e Botafogo no Maracanã, às 20h30, serão feitas interdições no entorno do estádio.

Diante disso, o Chefe-Executivo de Operações e Resiliência, Marcus Belchior, solicita que os motoristas escolham horários alternativos para o início dos deslocament