Publicado 24/02/2023 16:14

Rio - Um homem acusado de agredir, sequestrar e manter em cárcere privado a ex-mulher, foi preso na Taquara, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (23), por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Márcio Guimarães Wernay, de 37 anos, foi detido em casa.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o suspeito não aceitou o fim do relacionamento com a ex-mulher, que durou cerca de seis anos.



A vítima relatou que bebia com amigos em um bar, na Taquara, na Zona Oeste do Rio, no dia 2 de fevereiro, quando o mototaxista a teria visto, e irritado, decidiu aborda-la.



Segundo a mulher, depois de agredi-la, Márcio a levou à força para a residência onde ele mora atualmente. Devido a brutalidade do espancamento, a vítima chegou chegou ao local do cárcere desmaiada.



No dia 3 de fevereiro, depois de 24h de agressões, o suposto criminoso deixou que a ex-mulher fosse embora.



Em depoimento na Deam, três dias após o crime, ela informou que, após acordar, voltou a apanhar e também foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro.



"Ela disse que o autor afirmou que a vítima estava brincando com a verdade e que ele queria mata-la", contou a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Deam de Jacarepaguá.

O suspeito foi conduzido à especializada, onde o caso foi registrado, e permaneceu preso.

Márcio já havia sido preso anteriormente por envolvimento na morte do cabo PM Daniel Hilário Pereira, 37 anos, baleado durante um discussão na saída de uma festa na Estrada do Catonho, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, em 2018.

Na ocasião, Wernay socorreu o comparsa Willian Matos Uliana, autor dos disparos que mataram o policial militar e que também ficou ferido no confronto. Após o crime, Márcio fugiu com as armas utilizadas.