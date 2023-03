Publicado 01/03/2023 06:00 | Atualizado 01/03/2023 07:24

As principais notícias de O DIA, desta quarta-feira, 1º de março de 2023, são:



Em depoimento à polícia, mãe de menino que morreu após cair de prédio afirma que pai iria buscar os filhos.



Sargento da PM que teve o corpo queimado dentro do próprio carro é enterrado.



Na manchete, o Feirão Serasa oferece descontos de até 99% na renegociação de dívidas.



No Ataque, Flamengo decepciona mais uma vez e perde título da Recopa nos pênaltis para o Del Valle, do Equador.



Polícia Federal faz operação contra quadrilha que aplicou fraude milionária em contas da Caixa.



No Dia D, atriz Eli ferreira fala do sucesso de sua personagem na novela ‘Mar do Sertão’.