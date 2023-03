Aniversário do Rio será de altas temperaturas e pancadas de chuva - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 01/03/2023 07:10

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade na madrugada desta quarta-feira (1º), após a forte chuva que atingiu a cidade durante a noite de terça-feira (28). Os cariocas devem ficar atentos, porque novas pancadas isoladas devem ocorrer no período da tarde de hoje, já que as condições de tempo no município serão influenciadas pela umidade e áreas de instabilidade na atmosfera. Com o céu nublado a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados, a máxima prevista para o dia é de 34º C e mínima de 19º C.

O município estava em estágio de mobilização desde às 20h55 de ontem, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os maiores acumulados de chuva foram registrados na Rocinha, Vidigal, Alto da Boa Vista, Irajá e Ilha do Governador. Nas redes sociais, internautas compartilharam registros da força do temporal.

Agora é muita chuva aqui na comunidade da Rocinha zona sul do Rio de janeiro boa noite @radiotupi @recordtvrio @sbtrio @cbnrio @sbtjornalismo @jornalextra #ODia @jornaldarecord @jornalodia #SBTBrasil #chuvarj #balançogeralrj #SBTRio @BandJornalismo #RJ1 #rj2 #rjnoar pic.twitter.com/pTxwkDCWBM — Tiago Silva (@NascimentoRJ31) March 1, 2023 Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, até às 23h50 de terça-feira, foram registradas seis ocorrências provocadas pela forte chuva, sendo uma queda de árvore na Rua Prudente de Morais, na atura da Avenida Henrique Dumont, em Ipanema, além de bolsões d'água na Estrada da Gávea, altura do Fashion Mall, em São Conrado; na Rua São Cristóvão, na altura do Campo de São Cristóvão; na Avenida das Américas, altura da estação do BRT Recreio Shopping; na Avenida Brasil, altura do Trevo das Margaridas, em Irajá; e na Avenida Brasil, na altura da Fiocruz, em Manguinho.

Previsão do tempo

De acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira (2), o tempo permanece com nebulosidade variada, por conta da circulação dos ventos, mas não deve chover. Com céu claro a parcialmente nublado, a temperatura máxima prevista é de 36º C, e a mínima de 20º C. Na sexta-feira (3), áreas de instabilidade e a alta disponibilidade de umidade poderão provocar pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, que pode passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os termômetros devem registrar 37º C de máxima e mínima de 21º C. O céu fica nublado a parcialmente nublado.



Já no sábado (4) e domingo (5), a atuação de um sistema de baixa pressão no oceano manterá o tempo instável, com pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde/noite no município. A chuva poderá passar de 6,4mm/15min em pelo menos um ponto da cidade nestes dias. No fim de semana, o céu vai variar entre parcialmente nublado a nublado. As temperaturas máximas esperadas são de, respectivamente, 39º e 38º C, com mínimas de 22º C em ambos.