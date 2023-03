Bruno César Rôxo Ferreira foi preso em casa por coação e stalking - Divulgação

Publicado 01/03/2023 08:33

Rio - Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) prenderam, na tarde desta terça-feira (28), em um condomínio da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, Bruno Cesar Rôxo Ferreira, de 36 anos, cumprindo um mandado de prisão temporária pelos crimes de extorsão e perseguição ("stalking") após fazer uma série de ameaças a uma mulher que não queria seguir em um relacionamento com o homem.

Segundo a vítima, eles se conheceram em uma rede social e começaram a sair. Quando ela não quis seguir com os encontros, as ameaças tiveram início. Ainda de acordo com a mulher, Bruno passou a coagi-la para que devolvesse o valor gasto nas refeições e passeios.



Inclusive, quando a vítima fazia o registro de ocorrência na delegacia, o suspeito fez diversas ligações para ela e ainda enviou mensagens ameaçadoras via Whatsapp, afirmando que mandaria um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope, para cobrá-la ou a esperaria na saída da escola da filha dela.



Os policiais investigaram e descobriram que Bruno era apontado como suspeito em uma série de acusações, sempre por constranger e ameaçar mulheres que não agissem de acordo com suas vontades.



Bruno foi preso e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.