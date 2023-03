O Espaço de Vigário Geral tem 40m² e fica na Praça Elba, conhecido ponto de lazer da comunidade, e ele está instalado num contêiner da JUVRio - Tadeu Goulart / JUVRio

O Espaço de Vigário Geral tem 40m² e fica na Praça Elba, conhecido ponto de lazer da comunidade, e ele está instalado num contêiner da JUVRioTadeu Goulart / JUVRio

Publicado 01/03/2023 09:15

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) inaugurou, nesta terça-feira (28), uma unidade voltada para formação tecnológica dos jovens de Vigário Geral, na Zona Norte. O Espaço da Juventude de Vigário Geral é o terceiro equipamento público direcionado à instrução da tecnologia, com ofertas de cursos gratuitos para quem tem entre 15 e 29 anos. Para a abertura, serão oferecidas 150 vagas no curso de Design de Games.

O objetivo é preparar alunos para a entrada no mercado de trabalho, com ensinamentos sobre automatizar e conectar os processos industriais por meio de computação em nuvem, inteligência artificial e robótica.

O espaço tem 40m² e fica na Praça Elba, conhecido ponto de lazer da comunidade, onde está instalado num contêiner da JUVRio. O ambiente é totalmente tecnológico e os alunos têm a orientação de professores, com o auxílio gratuito de material didático.



O secretário da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, morador da Cidade de Deus, destaca a importância de levar o Espaço da Juventude outros locais do Rio. "Para a região de Vigário Geral é muito importante ter um equipamento assim, que funciona quase como um oásis, capaz de capacitar os jovens para o mercado, que não é mais o futuro, é o presente. São profissões em que os jovens saem praticamente empregados. E, para uma região de vulnerabilidade socioeconômica como essa, isso é ainda mais fundamental. Estamos permitindo que este jovem volte a sonhar e tenha uma perspectiva de futuro", enfatizou Salvino.



O rapper Delacruz, um dos grandes nomes do rap nacional, nascido em Vigário Geral, participou da inauguração. O cantor recebeu o carinho dos moradores e destacou como políticas públicas para a formação são importantes para quem vive no bairro. "Tenho várias lembranças boas de Vigário Geral e, agora, com o Espaço da Juventude muitos jovens vão construir ótimas memórias neste local. É uma honra ver isso se concretizar e espero ver a JUVRio fazer história aqui", ressaltou o cantor.