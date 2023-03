Secretaria Municipal de Saúde já vistoriou, desde o início do ano, mais de 1,5 milhão de imóveis para controle de possíveis focos do Aedes aegypti - Divulgação/SMS

Publicado 01/03/2023 12:03

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) realiza, nesta quarta-feira (1), uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Na quinta-feira (2) será a vez de Botafogo, na Zona Sul, receber os agentes para identificar e eliminar possíveis focos do inseto. As ações fazem parte do Plano Verão, que visa o combate às arboviroses (dengue, zika e chikungunya) no período de maior incidência das doenças.

Estão previstas para o mês de março outras mobilizações semelhantes em diferentes regiões da cidade. Botafogo terá uma outra ação no dia 9 e, no dia 15, os agentes vão visitar Pedra de Guaratiba e Curicica, que ficam na Zona Oeste da cidade. Neste ano, as ações do Plano Verão já foram realizadas em 12 pontos do Rio de Janeiro.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Gislani Mateus, explica sobre a importância de traçar uma estratégia certa para combater esses vírus. “O trabalho realizado pelas equipes é estratégico e tem como objetivo diminuir a incidência das arboviroses transmitidas pelo Aedes. As ações de controle vetorial acontecem o ano todo, em todas as áreas da cidade e são intensificadas nos períodos em que as chuvas e o calor favorecem o aumento da população de mosquitos”, explica a sanitarista.

Até o dia 18 de fevereiro foram vistoriados mais de 1,5 milhão de imóveis para controle e prevenção de possíveis focos do Aedes aegypti, com eliminação de mais de 218 mil recipientes que poderiam servir de criadouro. Em 2022, foram realizadas 10,7 milhões de vistorias, com eliminação ou tratamento de mais de 1,7 milhão de recipientes.



A SMS também realiza ações educativas e de mobilização social para orientar a população sobre as medidas para a prevenção de arboviroses urbanas, considerando que os principais reservatórios de criadouros ainda são encontrados em domicílios. Quando necessário, pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.