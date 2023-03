Museu do Amanhã terá entrada gratuita para cariocas e residentes da cidade nesta quarta - Arquivo/Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 01/03/2023 11:27

Rio - A cidade do Rio está completando 458 anos nesta quarta-feira (1°) e conta com uma extensa programação especial, com atrações gratuitas, que tem duração até o fim de março.

Nesta quarta, o público vai contar com um dia inteiro de acesso gratuito às exposições no Museu de Arte do Rio (MAR) e do Museu do Amanhã, onde a gratuidade vale para quem nasceu ou vive no município, sendo preciso comprovar a naturalidade ou a residência na capital.

No Museu do Amanhã, as exposições "Nhande Marandu – Uma história de etnomídia indígena" e "S2 - Coração, Pulso da Vida", estão em cartaz. O local ainda conta com uma programação infantil, com a atividade "Brincar é ciência", com oficina de pipa.

No MAR, o a prorrogação da exposição "Clara Nunes", que mostra com fotos inéditas que marcam a relação da artista com o Rio é o destaque fa vez.

A programação faz parte da Maratona Cultural Carioca, que vai ocupar equipamentos municipais mantidos pela Secretaria Municipal de Cultura. Entre eles, centros culturais, teatros, bibliotecas, museus, lonas, arenas e areninhas.

Acontecerá, por exemplo, sarau em Vista Alegre, oficina de funk na Penha, lançamento de livro em Realengo, feirinha em Guadalupe, passeio guiado na Maré e festival em Jacarepaguá, entre outras atrações.

Os pequenos também terão vez nesta festa, com a retomada do projeto Cultura com as Crianças levando teatro, dança e performances a diferentes espaços culturais.

A programação da Maratona Cultural Carioca também está disponível no site

Confira o calendário

Maratona Cultural Carioca - Adulto

Museu do Amanhã: Praça Mauá, 1 - Centro do Rio. Todas as exposições com entrada gratuita para cariocas e residentes nesta quarta.

Exposição "Nhande Marandu – Uma História de Etnomídia Indígena", que traz produções contemporâneas dos povos indígenas. Terça a domingo, das 10h às 17h. Até 30/04. R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia). Classificação livre.

Exposição "S2 - Coração, Pulso da Vida". Terça a domingo, das 10h às 17h. Até 30/04. R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia). Classificação livre.

Museu de Arte do Rio (MAR): Praça Mauá, 5 - Centro. Todas as exposições com entrada gratuita nesta quarta.

Exposição "Clara Nunes", reunindo fotos inéditas que exploram a relação da artista com o Rio. Quinta a domingo, das 11 às 18h (última entrada às 17h). Até 19/03. Grátis. Livre.



Exposição "Todos iguais, todos diferentes?", de Pierre Verger. Quinta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h). Até 30/04. R$ 20. Livre.



Exposição "Lataria Espacial", de Emmanuel Nassar. Quinta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h). Até 05/03. R$ 20. Livre.



Exposição "Um Defeito de Cor", uma interpretação do livro de mesmo nome da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. Quinta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h). Até 21/05. R$ 20. Livre.

Centro de Artes Hélio Oiticica: Rua Luís de Camões, 68 - Praça Tiradentes.

Visitação mediada ao "Programa Hélio Oiticica"

Sábado, às 10h e às 15h. Durante todo o mês de março. Grátis. Livre.

O Programa Hélio Oiticica é um processo experimental da construção de uma série de obras e performances inéditas do artista. É um processo coletivo que pretende conectar artes visuais, teatro, música, arquitetura, poesia, dança, inovação, diversidade, sustentabilidade, permacultura, yoga, física, e muitos outros campos do conhecimento. O processo criativo de Hélio Oiticica era o que ele batizou de “Delirium Ambulatório”, que consistia em andar pela cidade, em especial o Rio de Janeiro. A partir desses vislumbres, surgiam as obras, anotadas em desenhos e textos. A exposição devolve esses delírios à cidade.

Exposição de vídeos "Rio: Arena de Ronald Duarte", que mostram o Rio de Janeiro sobre uma ótica social. Segunda a sábado, das 10h às 18h. A partir de 1º/03. Grátis. Livre.

Ocupação de fotógrafos populares - Fotografias do Rio a partir do subúrbio e favelas.

Segunda a sábado, das 10h às 18h. De 1º/03 a 1º/04. Grátis. Livre.

Troca-troca de livros solidário em comemoração aos 458 anos da cidade

Todas as quartas-feiras de março, das 10h às 18h. Leve 1 kg de alimento não perecível e ganhe um catálogo de arte contemporânea. Livre.

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira (Dicró) – Parque Ary Barroso: Entrada pela, R. Flora Lôbo, s/nº - Penha Circular

Oficina "#Estudeofunk'. Quarta (1°/03), às 20h. Grátis. 16 anos.

Programa de aceleração artística e desenvolvimento de jovens talentos do funk carioca, marca presença no dia 01 de março na Arena Dicró, na Penha, comemorando com o bairro e a Prefeitura do Rio o aniversário da cidade do Rio de Janeiro.

Lona João Bosco: Avenida São Félix 601 - Vista Alegre

Sarau "Ela é carioca"

*CASARTI - Casa do Artista Independente (endereço provisório): Rua Capitão Cruz, 741 (fundos), Cordovil. Quarta (1°/03), às 18h. Grátis. Livre.

Areninha Carioca Gilberto Gil: Avenida Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Lançamento do livro "Traduções da Alma", de Alexandre Martins. Quarta (1°/03), às 20h. Grátis. Livre.

Lona Cultural Terra: Rua Marcos de Macedo, s/n° - Guadalupe

Feirinha cultural "Pedaço Carioca'. Qua (1°/03), às 9h. Grátis. Livre.

As ações e atividades da Lona Terra se reúnem para uma comemoração do aniversário da cidade do Rio. Ocorrendo de manhã e início da tarde, o evento contará com uma feirinha, apresentações de parceiros culturais locais, música ao vivo; e com a participação das oficinas da Lona Terra. Será uma exaltação da carioquice neste pedacinho da cidade.

Lona Cultural Herbert Vianna: Rua Evanildo Alves, s/n° - Maré"

Passeio cultural "Pelos Acessos", com jovens e adolescentes. Qua (1°/03), às 14h. Grátis. 12 anos.

A atividade é uma saída cultural promovida pela Lona Cultural Herbert Vianna, em parceria com o curso preparatório da Redes da Maré, voltada para jovens e adolescentes que procura contar a história da cidade do Rio de Janeiro, a partir da comunidade da Maré. Para isso está previsto um passeio pelo conjunto de favelas da Maré, com jovens e adolescentes que frequentam o curso.

Lona Cultural Jacob do Bandolim: Praça do Barro Vermelho, s/n° - Jacarepaguá

Festival "Vem que ainda é carnaval!"

Qua (1°/03), às 14h. Grátis. Livre.

Na celebração dos 458 anos do Rio de Janeiro, a Lona Jacob do Bandolim segue em ritmo de carnaval, em um evento festivo com feijoada, muito Samba, Workshop de Percussão e o "Bloco da Jacob", composto por alunos das oficinas e membros de baterias de escolas do Grupo especial.

As oficinas serão ministradas por Mestre Pipa, "O Agogô dos famosos" (Grande Rio /Império Serrano e Império do Futuro).

Areninha Carioca Renato Russo: Parque Poeta Manuel Bandeira, s/nº, Cocotá – Ilha do Governador

Mostra cultural "Rio de Diversidade". Qua (1º/03), às 19h. Grátis. Livre.

Apresentações de Sunday Queen, Priscila Lima e Luan Marques.

Biblioteca José Bonifácio: Rua Pedro Ernesto, 80 - Gamboa

Exposição "Rio 458 anos".Qua a sáb, das 10h às 17h. Durante todo o mês de março. Grátis. Livre.

Em comemoração aos 458 anos da cidade do Rio de Janeiro, a Biblioteca José Bonifácio preparou uma exposição com obras referentes à história do município.



Biblioteca Annita Porto Martins: Rua Sampaio Viana, 357 - Rio Comprido

Exposição de livros sobre o Rio de Janeiro

Seg a sex, das 9h às 17h. Durante todo o mês de março. Grátis. Livre.

Oficina de escrita criativa com produção de conto sobre a cidade. Qua (1º/03), às 10h. Grátis. 16 anos. Inscrições já abertas.

Biblioteca Écio Salles: Rua Vice Governador Rubens Berardo, 100 - Gávea

Festival Histórico Brasileiro apresenta dramatização imersiva sobre fundação da cidade do Rio de Janeiro. Qua (1º/03), às 14h. Grátis. Livre.

O grupo do Festival Histórico Brasileiro apresenta uma breve dramatização da história da Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Com figurinos de época e um primoroso trabalho de pesquisa a partir dos livros da Biblioteca Ecio Salles. Na sequência, contação de histórias e uma divertida atividade de fotos com roupas de época.

Biblioteca Manuel Ignácio de Alvarenga: Rua Amaral Costa, 140 - Campo Grande

Roda de conversa com oficina de texto literário “Rio de Janeiro Cidade Misteriosa”. Qua (1º/03), às 13h30. Grátis. 14 anos.

O INEAC em parceria com a BP MISA. Desenvolverá uma Roda de Conversa e uma Oficina de Texto Literário, em homenagem ao Aniversário da Cidade Maravilhosa. Atividade voltada aos nossos jovens leitores.

Biblioteca Cecília Meireles: Praça Geraldo Simonard, s/n° - Pechincha

Cineclube “Cinema na Biblioteca - Rio 458 anos”. Qua (1°/03), às 11h, 14h e 16h. Grátis. Livre.

Sessão de filmes e curtas mostrando a identidade carioca, vamos assistir juntos na biblioteca Cecília Meirelles filmes cariocas da gema que marcaram época, comemoração do aniversário dessa cidade cheia de histórias.

Espaço de Leitura Maria Firmina dos Reis: Rua Afonso Cavalcanti, 455/240 - Cidade Nova

Sarau “Sons e imagens do Rio”. Qua (1°/03), das 8h às 17h. Grátis. Livre.

Voz e violão com Edson Gama, das 12h às 12h30, e projeção de imagens do Rio de Janeiro durante o dia todo.

Espaço de Leitura Moacyr Teixeira: Rua Doze, 1 - Santa Cruz

Exposição “Santa Cruz, bairro imperial, o início da cidade”. Seg a sex, das 10h às 17h. Durante todo o mês de março. Grátis. Livre.

A exposição ficará no Espaço durante todo o mês de março e abordará um ponto cultural importante no bairro de Santa Cruz: a Ponte dos Jesuítas. O local, construído em 1752, servia de travessia dos Jesuítas para o centro do bairro, além de regular água do Rio Guandu. A ponte foi restaurada pela prefeitura do Rio em 2022 e é, agora, um ponto turístico da região. A exposição de Roberto Lincoln é feita em quadro em grafite e faz parte do livro "Pedro, o imperador da rua", o projeto foi contemplado pelo FOCA em 2022 e ainda disponibiliza aos frequentadores da exposição um QRcode para baixar o ebook do autor.