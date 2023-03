Caso é investigado pela 31ª DP - Reprodução Google

Publicado 01/03/2023 11:35

Rio - Ainda é grave o estado de saúde da mulher que foi encontrada, na tarde desta terça-feira (28), por policiais militares em um terreno baldio enrolada em sacos plásticos em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, e conduzida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. A principal linha de investigação é que se trate de uma possível tentativa de feminicídio.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar uma ocorrência na Estrada do Camboatá, entre os bairros de Guadalupe e Deodoro.

De acordo com a PM, a vítima estava apresentando sinais vitais. Os primeiros socorros foram prestados pelos próprios policiais, que fizeram contato com o Corpo de Bombeiros para continuidade do atendimento. Sua identidade não foi revelada.



A ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para identificar a vítima, localizar possíveis testemunhas e apurar a autoria do crime.