Preso foi levado para a 50ª DP (Itaguaí) - Reprodução

Preso foi levado para a 50ª DP (Itaguaí)Reprodução

Publicado 01/03/2023 14:25

Rio - Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva, Cível e de Família e Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram, na terça-feira (28), uma nova operação nos centros terapêuticos Salvando Vidas Feminino, Salvando Vidas 2 e Salvando Vidas 3, todos em Itaguaí, na Região Metropolitana. A ação é um desdobramento da operação ocorrida no último dia 8 que cumpriu mandado de busca e apreensão no Centro Terapêutico Salvando Vidas 1.

A operação teve o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que compareceu ao local, viabilizando o contato dos residentes com as famílias, o traslado para suas residências ou acolhimento em equipamento municipal adequado.



Em todas as unidades, a maioria dos residentes manifestou o desejo de não estar no local, encontrando-se em situação de cárcere privado, além de sequer possuir laudo médico comprovando necessidade de internação. Nesta operação, foram identificados residentes idosos, dependentes químicos e de álcool e com deficiência mental.



Diversas irregularidades foram encontradas nas unidades, que, a despeito de se apresentarem como comunidades terapêuticas, não observavam a legislação. O responsável pela Clínica Terapêutica Salvando Vidas 3 foi preso em flagrante e levado para a 50DP (Itaguaí). Assim como também foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Itaguaí, em razão do qual aparelhos celulares de outros responsáveis pelas unidades foram apreendidos.

Cinco pessoas foram removidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, para outras unidades de saúde, pois constatada a necessidade urgente de atendimento médico.



As promotorias responsáveis pela operação orientam os familiares que estão em busca de unidades terapêuticas que, em caso de necessária internação de dependentes, deficientes ou acolhimento de idosos, deve haver prévia avaliação médica a fim de estabelecer o projeto de tratamento do indivíduo. Também orientam ser necessária uma pesquisa detalhada sobre a unidade a ser escolhida a fim de se certificar se há autorização para funcionamento e se fornece ambiente e atendimento adequados, em garantia do Princípio da dignidade da pessoa humana.