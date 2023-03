Trem da SuperVia descarrilhou por volta das 14h desta quarta-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 01/03/2023 16:39 | Atualizado 01/03/2023 21:10

Rio - A SuperVia interrompeu a circulação em cinco estações após o descarrilamento de um trem, na tarde desta quarta-feira (1º), na estação Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. De acordo com a empresa, nenhum passageiro se feriu no incidente e os profissionais presente auxiliaram no desembarque.

Ainda segundo a empresa, os trens paradores que seguem no sentido Central do Brasil não estão realizando paradas nas estações Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Praça da Bandeira.

A SuperVia informa que segue trabalhando para normalizar o tráfego na região, mas não informou previsão de quando as estações devem voltar a funcionar.

O estudante Victor Lucas Santigo contou que estava no trem que descarrilhou e que o incidente ocorreu logo na chegada da estação Engenho Novo. De acordo com ele, houve uma pequena aceleração na locomotiva antes do ocorrido, o que teria provocado o acidente.

Ainda muito assustado, o jovem narrou o momento em que o trem ficou desgovernado e ressaltou a falta de informação por parte de funcionários da empresa. "Muitos na hora caíram. Parecia que a minha vida estava passando na minha frente em um minuto. Diversas senhoras ficaram passando mal com o ocorrido. A maior parte das pessoas não conseguiram sair do trem sozinhas. Nenhum funcionário sabia passar orientação ou confirmar o que havia acontecido", revelou Victor.