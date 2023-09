Diego Zeidan está desde março no cargo - Divulgação

Publicado 24/09/2023 07:00

Faltam menos de 100 dias para terminar o ano e a cidade do Rio de Janeiro prepara um projeto do executivo carioca para mudar o patamar social/econômico das comunidades. É o lançamento da moeda social, que já é sucesso em Maricá e em mais sete cidades do Estado, e promete alavancar o consumo e renda dos moradores das favelas. Para que a moeda seja criada será preciso que a Prefeitura do Rio apresente o Projeto de Lei na Câmara dos Vereadores, o que deve acontecer ainda esse ano. A previsão é que comece a funcionar a partir de janeiro.



"O prefeito Eduardo Paes me convidou para integrar a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Solidário (entrou no fim de março) e criar a moeda social na cidade do Rio, como existe em Maricá e outros municípios. Ela funciona como meio de pagamento, valoriza o comércio local. A ideia é que a gente pegue os programas que o município possui e que eles sejam pagos em moeda social, dentro da comunidade. Assim, circulará dentro daquele espaço e fortalecerá o comércio e a economia local", disse o secretário Diego Zeidan, que é filho do deputado federal Washington Quaquá (PT) e a deputada estadual Zeidan (PT).



Segundo Diego Zeidan, a proposta que será apresentada na Câmara prevê que a moeda social do Rio de Janeiro receba o nome de "Samba".



"O prefeito ficou encantando com o nome. É a cara do Rio de Janeiro. Não tem nada que remeta mais do que o samba. A equipe de marketing da moeda vai brincar com nome. Quem não gosta de samba bom sujeito não é", brincou Diego.



Criação de banco



Dentro da proposta da moeda social é que ela também vai gerar um banco comunitário em cada comunidade. Uma das vantagens será que a taxa administativa ficará com o banco e ele responsável por utilizar o recurso para fomentar a economia da área.



"A moeda terá a marca única na cidade. Porém, cada comunidade terá seu banco comunitário. Ele fica responsável por gerir a moeda naquele local, seja cadastrar comerciante, atender beneficiário, organizar cooperativas de produção, regularizar CNPJ, reduzir informalidade, além de ser também um meio de pagamento. A taxa administrativa não vai para uma empresa operadora de fora da comunidade, ela fica com o banco comunitário, que passará a dar linha de crédito", explicou o secretário Diego Zeidan.



O banco vai organizar os recursos que poderão ser utilizados em toda cidade. A taxa de consumo em qualquer local voltará para a agência instalada na comunidade do usuário.



"A circulação da moeda social em Maricá representa 15% de toda cidade. Até 2020, era a única cidade. Após a pandemia que outras cidades se interessaram", finalizou Diego Zeidan.

Moeda social no Estado

Referência como produto da economia social em Maricá, desde a criação em 2013, a moeda social existe também em seis cidades fluminenses, como, Niterói, Itaboraí, Saquarema, Cabo Frio, Porciúncula, Petrópolis e Iguaba Grande.



A iniciativa injetou na economia de Maricá mais de R$ 1 bilhão, totalizando uma média atual de 15 mil transações por minuto. A moeda, que tem paridade de um para um com o real (cada mumbuca equivale a R$ 1), surgiu a partir do conceito de economia circular, com valorização do comércio e dos serviços locais.



Cada membro da família recebe 200 mumbucas mensais, equivalente a 200 reais. De acordo com a Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, 218 famílias realocadas de áreas de risco geológico, ou que tiveram de sair de construções irregulares, recebem atualmente o benefício de aluguel social, pago em moeda mumbuca.